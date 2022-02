Guter Rat ist teuer? Aber nicht im Lagerhaus!

Vom Rasendünger über Werkzeug bis zur Haustiernahrung: In Ihrem Lagerhaus Baumarkt und Gartencenter finden Sie, was Sie suchen. Und es gibt immer einen Ansprechpartner, der Ihnen gerne bei Fragen rund um Haushalt, Wohnen oder Garten weiterhilft. Natürlich unterstützt er Sie auch bei der Produktauswahl und informiert Sie über die Dienstleistungen, die Ihr Lagerhaus-Standort bietet. Selbstverständlich können Sie auch ganz bequem von zuhause aus in unserem Onlineshop einkaufen!

Der Partner für Ihr Bauprojekt

Warum Sie mit dem Lagerhaus bauen sollten? Wenn es ums Bauen und Renovieren geht, sind Sie bei uns in besten Händen. Lagerhaus steht seit mehr als 100 Jahren für Handschlagqualität. Wir bieten Ihnen unser Know-how, unsere Beratungskompetenz, viele Dienstleistungen und ein umfangreiches Baustoffsortiment.

Tipp: Geräte, Werkzeuge oder Maschinen für den Garten und fürs Bauen und Sanieren können Sie einfach und bequem in vielen Lagerhäusern mieten. Eine große Auswahl an Arbeitsgeräten und Baumaschinen steht Ihnen im Verleih zur Verfügung. Informieren Sie sich am besten vorab, welche Maschinen in Ihrem Lagerhaus verliehen werden und wann die Geräte für Sie reserviert werden können.

Heizen mit dem Lagerhaus

Auch wenn es ums Heizen geht, sind Sie bei uns goldrichtig! Wir bieten nicht nur eine Hauszustellung mit Brennstoffen wie Holzpellets, Heizöl, Holzbriketts und Brennholz, sondern auch eine Vielzahl an Öfen, Herden und Kaminen.